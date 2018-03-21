Türkiye dünya ülkelerine "can suyu" taşıyor

Türkiye, 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorunu yaşadığı dünyada, hayata geçirdiği projeler ve açtığı kuyularla suya hasret insanların yüzünü güldürüyor.

TÜRKİYE, AÇLIK VE KURAKLIĞIN YAŞANDIĞI AFRİKA, ASYA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE YARDIM ELİ UZATMAYA DEVAM EDİYOR

Türk kuruluşları, insani yardımların yanı sıra temel yaşam kaynağı olan suya hasret coğrafyalara da "can suyu" oluyor.

İnsanı merkeze alan anlayışla çalışma yürüten bu kuruluşlar, 2 milyardan fazla insanın temiz sudan mahrum yaşadığı belirtilen dünyada kampanya, bağış ve taleplerle su kuyuları açıyor.

Kuraklıkla mücadele eden bölgelerde devasa su projelerini bir bir hayata geçiren merkezi Türkiye'de bulunan kuruluşlar, insanlığın suya erişimini kolaylaştırarak kıtalara adeta hayat veriyor.

"10 DERNEK 8 BİN 842 SU KUYUSU AÇTI"

Türkiye'deki kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından son yıllarda Asya, Afrika ve Orta Doğu'da açılan su kuyuları ve hayata geçirilen su projeleri verilerini derledi.

Bu verilere göre, 5 yılda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı 30 ülkede 3 bin 450, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 13 ülkede bin 273, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 7 ülkede bin 129, Hayrat Yardım Derneği 17 ülkede 872, Afrika Kalkındırma ve İşbirliği Derneği 12 ülkede 590, Sadakataşı Derneği 8 ülkede 399, Yeryüzü Doktorları Derneği 6 ülkede 174, İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği Etiyopya'da 63, 3 yılda Deniz Feneri Derneği 9 ülkede 832, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği 5 ülkede 60 su kuyusu açtı.

YARDIM ELİNİ UZATTIKLARI ÜLKELERDE ÇEŞİTLİ SU PROJELERİNİ DE HAYATA GEÇİRİYOLAR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da 5 yılda birçok ülkede 500'ün üzerinde su kuyusunu faaliyete geçirirken, Azerbaycan, Ekvador, Sudan, Kamboçya, Nijer ve Tunus'ta sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek milyonlarca insanın ve verimli toprakların suya kavuşacağı onlarca projeyi hayata geçirdi.

Türk Kızılayı ise Gazze Şeridi İçme Suyu Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, Gazze'de 400 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 6 altyapı projesini tamamladı.

Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılından bu yana 14 ülkede "Bir Damla Hayat" sloganıyla 117 su kuyusu açtı, 19 su kuyusunun da tamamlanması için çalışmalara devam ediyor.

Su kuyuları ve projeleri, ağırlıklı olarak Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Benin, Burundi, Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi, Gana, Gine, Hindistan, Irak, Kamerun, Kamboçya, Kenya, Liberya, Lübnan, Mali, Myanmar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Ruanda, Senegal, Sri Lanka, Sierra Leone, Suriye, Somali, Tanzanya, Tayland (Patani), Togo, Uganda, Yemen, Zimbabve'de hizmete açıldı.

"2 MİLYAR 100 MİLYON KİŞİ TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR"

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen yıl yayımladığı, Dünya Sağlık Örgütü ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan raporda, dünya genelinde 2 milyar 100 milyon kişinin temiz suya ulaşamadığı, her 10 kişiden üçünün evlerinde temiz su bulamadığı belirtildi.

Kirli suların kullanımı ve sanitasyon yetersizliği sebebiyle ortaya çıkan ishal hastalığı sonucunda her yıl 502 bin insanın yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, 4 milyar 500 milyon kişinin sıhhi temizlik ve hijyen hizmetlerinden yoksun olduğu bilgisi yer aldı.