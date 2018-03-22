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Assange uyarmıştı! en büyük casus

Geçtiğimiz günlerde 'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri 'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandal yıllar evvel uyarılarda bulunan Julian Assange’ı da haklı çıkarmış oldu. 2011 yılında kanalına konuşan WikiLeaks kurucusu Assange, Facebook ve 'ye çalışmakla suçlamış ve sitelerin dünyanın en korkutucu casusluk aracı olduklarını savunmuştu.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 02:11
Assange uyarmıştı! Facebook en büyük casus

Tüm dünyada 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu geçtiğimiz hafta yayınlanan bir belge nedeniyle zor günler geçiriyor. Hafta sonu gazetesinde yayınlanan haberde Facebook'un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri 'ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmış, Facebook kurucusu büyük tepki toplamıştı.

WIKILEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE UYARMIŞTI
2011 yılında İngilizce yayın yapan kanalına konuşan WikiLeaks sitesi kurucusu Julian Assange, Facebook, , Yahoo! gibi dev Amerikan internet firmalarının yla entegre çalıştığını iddia etti. Assange Facebook için "dünyanın en korkutucu casusluk makinesi" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYANIN EN KORKUTUCU CASUSLUK MAKİNESİ
Facebook'un insanlar hakkında detaylı bilgilerin derlendiği en büyük veritabanı olduğunu söyledi. Assange, RT'den Laura Emmett'a şunları anlattı:

"(Facebook) insanların isimleri, adresleri, ilişkileri, konumları birbirleriyle iletişimleri, akrabaları dahil tüm kişisel bilgilerin olduğu, dünyanın en büyük veritabanı. Hepsi de ABD'de toplanıyor ve Amerikan istihbaratının erişiminde. Facebook, Google ve Yahoo!, hepsinin ABD istihbaratı için entegre arabirimleri var. Siz Facebook'a bir arkadaş eklediğinizde bu ara birim ABD haber alma teşkilatı için bedava iş yapıyor, kaydınız otomatik güncelleniyor."

Bu web sitelerinin hükümetçe yönetilmediğini söyleyen Assange, ancak istihbarat camiasının bunlar üzerinde yasal ve siyasi baskı oluşturma gereçlerine sahip olduğunu savundu.

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Assange uyarmıştı! Facebook en büyük casus
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