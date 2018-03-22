Badem, fındık ve ceviz erken ölümden koruyor

Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya göre badem, fındık, fıstık, çam fıstığı, kabak çekirdeği ve ceviz türü yemişler kalp hastalıklarından kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor. Eastern Finland Ünversitesi'nden uzmanların yaptığı bilimsel çalışmada 22 yıl boyunca 2 bin 500 erkeğin sağlık verileri ve özellikle kanlarındaki yağ asidi miktarındaki değişimler incelendi. Araştırmada linoleik asidi bol miktarda tüketen kişilerin yüzde 43'ünün önlenebilir hastalıklardan ölme riskinin azaldığı ortaya çıktı.

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