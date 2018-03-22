Külleri Newton’un yanına gömülecek

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren fizik dünyasının ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in külleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömülecek. Hawking'in külleri aynı zamanda evrimle ilgili çalışmalarıyla bilinen ünlü biyolog Charles Darwin'in 1882'de gömüldüğü mezarın da yanı başında olacak.

GİZLİ BİR TÖRENLE...

Hawking'in ailesi gizli bir cenaze töreninin Cambridge'deki Great St Mary Kilisesi'nde düzenleneceğini söyledi. Bu kilise, Hawking'in 50 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bulunuyor. Törenin yıl sonuna doğru yapılacağı aktarıldı. Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim, Hawking'in 50 yıldır Cambridge'de yaşaması ve çalışması dolayısıyla cenazesinin bir süre orada bulunacağını aktardı. Çocukları, Hawking'in şehirde yaşayan, inanan ya da inanmayan birçok insan tarafından sevildiğini, bu yüzden klasik bir cenaze töreninin düzenleneceğini belirtti. Papazlar konseyinin başındaki Dr. John Hall ise Hawking'in kendisi gibi saygın bilim insanlarının yanına gömülmesinin çok uygun olduğunu söyledi. Hall, Newton'ın buraya 1727'de, Darwin'in ise 1882'de hemen yanına gömüldüğünü hatırlattı: "Bilim ve dinin, hayat ve evrene dair büyük gizemleri çözmek adına beraber çalışmasının hayati olduğuna inanıyoruz."