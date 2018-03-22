Otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Filipinler
'de başkent Manila'ya giden otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yolculardan 19'unun hayatını kaybettiği, 21'inin de yaralandığı bildirildi. Channel NewsAsia'da yer alan habere göre, polis otobüsün Occidental Mindoro kentinde Sablayan kasabasında uçuruma yuvarlandığını açıkladı. Polis, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti. AP haber ajansına konuşan polis yetkilisi Alexis Go ise sürücünün mekanik bir problem sebebiyle otobüsün kontrolünü kaybetmiş olabileceğini söyledi. Otobüsün sürücüsünün de ölenlerin arasında olduğu öğrenildi.