Son Dakika: Londra’da şüpheli paket alarmı!

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimleri etkilediği iddia edilen Cambridge Analyticaşirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarındaki şüpheli paket, İngiliz polisini alarma geçirdi.

Bölgedeki yollar kapatılırken, bina da tahliye edildi.

İngiliz polisi, kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Londra merkezli siyasi danışmanlık şirketiCambridge Analytica, Facebook'taki 50 milyon kişnin bilgilerini alarak ABD seçimlerini etkilediği gerekçesiyle son günlerde dünya kamuoyunun en önemli gündemlerinden birini oluşturuyor.