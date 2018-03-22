Üç kadın Trump'a savaş açtı

ABD'de üç kadın, yaşadıkları cinsel birliktelik ve uğradıkları tacizin üzerini örttüğü gerekçesiyle Başkan Donald Trump'a karşı savaş açtı.

Trump ile 2006 yılında, başkanın eşi Melania oğulları Barron'a hamileyken cinsel ilişki yaşadığını iddia eden 'Stormy Daniels' adıyla bilinen playboy yıldızıStephanie Clifford'ın (39) yalan söylemediği, yalan makinesi tarafından doğrulandı.

130 BIN DOLAR SUS PAYI

Clifford, Trump ile ilişkisini anlatmak için Life&Style ve In Touch dergileriyle anlaşmış ancak dergi grubu, öncesinde porno yıldızının yalan makinesine bağlanmasını istemişti. Ancak konuşabilmesi için öncelikle Trump'ın avukatı ile 130 bin dolar (512 bin TL) karşılığı imzaladığı "Gizlilik sözleşmesini" iptal ettirmesi gerekiyor. Daniels, geçen hafta bu davanın masraflarını karşılayabilmek için bir online kampanya da başlattı.

Trump ile ilişkisine dair 'sus payı' aldığını ileri süren eski Playboy modeli Karen McDougal (46) da konuşma yasağının kalkması için hukuki mücadele başlattı. McDougal, başkan ile 12 yıl önce yaşadığı ilişki hakkında konuşmaması karşılığında 150 bin dolar aldığını açıkladı. Trump'a üçüncü darbe de New York'tan geldi. Mahkeme Summer Zervos'un başkan aleyhine açtığı 'taciz ve iftira' davası kabul edildi. Zervos, Trump'ın 15 sezon boyunca jürisi olduğu "Apprentice" (Çırak) yarışmasında kendisini taciz ettiğini iddia etmişti.