AB Bakanı Ömer Çelik'ten AB Konseyi'nin skandal kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Çelik "AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri, kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini, ilişkilerimizi ileriye götürecek önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz"

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye hakkında yer alan ifadelere tepki gösterdi.

"AB TARAFINDAN DA AYNI OLUMLU VE YAPICI YAKLAŞIMI BEKLİYORUZ. "

Paylaşımında Çelik, "26 Mart'ta Varna'da yapılacak Türkiye-AB Zirvesinin hemen öncesinde AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri, kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. Ancak dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır." ifadelerini kullandı.