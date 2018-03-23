Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > AB Bakanı Ömer Çelik'ten AB Konseyi'nin skandal kararına tepki

Bakanı 'ten AB Konseyi'nin skandal kararına tepki

Konseyi'nin Türkiye hakkındaki ifadelerine Bakan Çelik'ten sert tepki., "AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir."

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 18:01
AB Bakanı Ömer Çelik'ten AB Konseyi'nin skandal kararına tepki

Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci Çelik "AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri, kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini, ilişkilerimizi ileriye götürecek önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz"

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci , "AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye hakkında yer alan ifadelere tepki gösterdi.

"AB TARAFINDAN DA AYNI OLUMLU VE YAPICI YAKLAŞIMI BEKLİYORUZ. "

Paylaşımında Çelik, "26 Mart'ta Varna'da yapılacak Türkiye-AB Zirvesinin hemen öncesinde AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri, kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. Ancak dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB Bakanı Ömer Çelik'ten AB Konseyi'nin skandal kararına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN