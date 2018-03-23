Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde "provokasyon" suçlaması

Washington yönetiminin seyrüsefer serbestisi adı altında Güney Çin Denizi'nde yasadışı ve provokatif hareketlere girdiğini ve bu eylemle bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını savunan Rın, ABD'nin bu eylemlerinin Çin'i savunma kapasitesini daha güçlendirmeye, güvenliğini ve egemenliğini sıkı bir şekilde savunmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Sözcü Rın, USS Mustin'in Güney Çin Denizi'ndeki ilgili bölgeye girmesinin ciddi siyasi ve askeri provokasyon olduğuna dikkati çekerek, buna kesinlikle karşı çıktıklarının altını çizdi.

ÇİN GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE TATBİKAT YAPACAK

Öte yandan Şinhua haber ajansı askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ÇHKO'nun Güney Çin Denizi'ndeki yapacağı tatbikatın savaş eğitimi amacı taşıdığı bildirildi.

ÇİN'İN İLK UÇAK GEMİSİ, SAVAŞ EĞİTİMİNE KATILACAK

Herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve yıllık rutin programa göre yapılacağı belirtilen tatbikatın tarihi açıklanmazken, ülkenin ilk uçak gemisi Liaoning'in de bu savaş eğitimine katılabileceği kaydedildi.

Çin'den ABD'ye gümrük vergisi tehdidi

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.