Fransa’da bir markete saldırı: 8 rehine, 2 ölü, biri ağır 3 kişi yaralı

Fransa'nın Carcasson kendindeki bir süpermarkete saldırı düzenlendi. Fransa'nın İspanya sınırına yakın Carcasson kentindeki Trebes kasabasındaki bir süpermarkete ateş açıldı. Saldırgan üç polis ve bir jandarma ile yaşadığı çatışmada yaralandıktan sonra U isimli bir süpermarkete girip içerdeki 8 kişiyi rehin aldı. Yerel saatle 11.00 sıralarında meydana gelen rehine krizi olayının duyurulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Saldırganın DEAŞ'lı olabileceği iddia ediliyor.

FRANSA OLAYI 'SON DERECE CİDDİ' OLARAK NİTELENDİRİYOR

Fransa Başkanı Edouard Philippe olayı "Son derece ciddi" olarak nitelendirdi. Trebes Belediye Başkanı saldırıda iki kişinin yaralandığını söyledi. Yeni bir terör saldırısı altındaki Fransa'dan peş peşe son dakikahaberleri geliyor. Ülkenin güneyinde polisle çatıştıktan sonra bir süpermarkete giren silahlı saldırgan, bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı. Yerel yetkililer süpermarkette iki kişinin öldüğünü açıkladı, olay yerinde yüzlerce özel kuvvetler polisi bulunuyor.

SALAH ABDESSELAM'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTENİYOR



Saldırının nedeni ortaya çıktı. Süpermarkettekileri rehin alan terörist, üç yıl önce Paris'te 129 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren isimlerden Salah Abdesselam'ın serbest bırakılmasını istedi. DEAŞ'ın üstlendiği saldırının kilit ismi Abdesselam, halen cezaevinde tutuluyor.

Geçtiğimiz yıllarda birçok kez terör saldırısına hedef olan Fransa'da, yeni bir saldırı gerçekleşti. Ülkenin güneyindeki Carcassonne bölgesinde yer alan Trebes kasabasında silahlı saldırgan, koşu yapan polislere ateş açtı. İlk ateşte bir polis memuru yaralandı.

Saldırının ardından bir süpermarkete giren silahlı kişi, içerideki bazı müşteri ve çalışanları rehin aldı.