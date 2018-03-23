Muhaliflerin yeni adresi: ÖSO

TSK
desteğiyle her geçen gün sahada daha da güçlenen Özgür Suriye
Ordusu'na (ÖSO
) destek artıyor. İngiliz The Guardian
gazetesindeki haberde ÖSO'nun Afrin'de kısa sürede kontrolü sağlamasının, son yıllarda herhangi bir muhalif grubun sahada aldığı tek kazanım olmasına vurgu yapıldı. "Afrin sonrası, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplar Türkiye
'nin desteğinde ittifaka doğru ilerliyor" denilen haberde, ÖSO'dan bir komutanın "Afrin zaferi sonrası ilk kez birlik olduk" sözlerine yer verildi. ÖSO komutanı "Esad bile bizi bir araya getirmeyi başaramamıştı. Halk birçok muhalif gruptan nefret ediyor ve bu, birleşik ordu kurduğumuzda, değişecek" dedi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "ÖSO, 20 bin kişilik ordularının El Kaide
bağlantılı militanları İdlib
'in kuzeyinden çıkarabileceklerine inanıyorlar. Esad'sız bir geçiş sürecinde Suriye ordusu ile birlikte topraklarını koruyabileceklerini söylüyorlar." Öte yandan, Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 42 sivil hayatını kaybetti.