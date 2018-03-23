Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Muhaliflerin yeni adresi: ÖSO

Muhaliflerin yeni adresi:

’nın önderliğinde giderek güçlenen ve ’nin kuzeyinde söz sahibi olan Özgür Suriye Ordusu’na farklı gruplardan katılım artıyor

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Muhaliflerin yeni adresi: ÖSO
desteğiyle her geçen gün sahada daha da güçlenen Özgür Ordusu'na () destek artıyor. İngiliz gazetesindeki haberde ÖSO'nun Afrin'de kısa sürede kontrolü sağlamasının, son yıllarda herhangi bir muhalif grubun sahada aldığı tek kazanım olmasına vurgu yapıldı. "Afrin sonrası, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplar 'nin desteğinde ittifaka doğru ilerliyor" denilen haberde, ÖSO'dan bir komutanın "Afrin zaferi sonrası ilk kez birlik olduk" sözlerine yer verildi. ÖSO komutanı "Esad bile bizi bir araya getirmeyi başaramamıştı. Halk birçok muhalif gruptan nefret ediyor ve bu, birleşik ordu kurduğumuzda, değişecek" dedi. Haberde şu ifadelere yer verildi: "ÖSO, 20 bin kişilik ordularının bağlantılı militanları 'in kuzeyinden çıkarabileceklerine inanıyorlar. Esad'sız bir geçiş sürecinde Suriye ordusu ile birlikte topraklarını koruyabileceklerini söylüyorlar." Öte yandan, Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 42 sivil hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhaliflerin yeni adresi: ÖSO
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN