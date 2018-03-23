Okyanusta müthiş keşif

Karayip Adaları'nın güneyinde, Hollanda'ya bağlı Curaçao Adası'nın açıklarında yüzde 95'i insanoğlu için hala bilinmez olan okyanuslarda müthiş bir keşif gerçekleşti. Deep Reef Observation Project (Derin Resif Gözlem Projesi) kapsamında gerçekleştirilen bir araştırmada okyanusun 300 metre altındaki rarifotik kuşakta daha az ışıklı bir ortamda yeni balık türleri keşfedildi. Keşfedilen balıklara dair uzmanların paylaştığı ilk fotoğraflarda, balıkların birbirinden güzel renkleri göz kamaştırıyor. Uzmanlar keşfedilen balıkların bazılarına Haptoclinus dropi (Labrisomidae); Pontinus castor (Scorpaenidae), Anthias asperilinguis (Serranidae) ve Serranus notospilus (Serranidae) gibi isimler verdi. Araştırma sırasında 80 derin okyanus alanında 71 türe ait 4 bin 500 kadar balık gözlemlendi. Keşifte görevli deniz biyoloğu D. Ross Robertson keşfi "Dünyanın renklerinin gözkamaştırıcılığı ve büyüleciliği" olarak nitelendirdi. Çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı. Proje 2011'de Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi ve Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa başlatılmıştı. Mercan kayalıklarında yaşayan balıklara resif balığı ismi veriliyor. Ancak küresel ısınmayla birlikte deniz mercanlarının yok olmasıyla resif balıklarının türü tehlike altında.

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