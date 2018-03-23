Türkçe şiirlere büyük beğeni

İtalya'nın başkenti Roma'da, 21 Mart UNESCO Dünya Şiir Günü, Türkiye'den Ömer Erdem'in yanı sıra diğer 14 ülkeden şairlerin katıldığı şiir gecesi etkinliğiyle kutlandı. Santa Cecilia Devlet Konservatuarı'nda Dünya Şiir Günü dolayısıyla 15 ülkeden şairler ile çok sayıda şiir ve edebiyatseverin yer aldığı şiir gecesi etkinliği yapıldı. Roma Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliği (EUNIC) iş birliğiyle düzenlenen programa YEE'nin davetlisi olarak Türkiye'yi temsilen şair Ömer Erdem katıldı. Erdem, "İncelmeye Ne Yardım Eder?", "Kara Nilüfer", "Kırlangıç" ve "Her Şey" isimli şiirlerini Türkçe okudu. Eş zamanlı olarak İtalyanca alt yazısı geçilen şiirler katılımcıların büyük beğenisini topladı. Roma'da faaliyet gösteren Edebiyat Evi'nin direktörü Maria Ida Gaeta'nın sunduğu programa, konservatuvar öğrencileri müzik performanslarıyla eşlik etti.

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