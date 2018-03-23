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Yolcuya yanlış servis yapılınca ortalık karıştı. amiri, kabin memurunu dövdü

'ya ait bir yolcu uçağında business class bölümünde seyahat eden yolcuya yanlış servis yapılınca ortalık karıştı. amiri, kabin memurunu dövdü

Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:42
Yolcuya yanlış servis yapılınca ortalık karıştı. Kabin amiri, kabin memurunu dövdü

Geçtiğimiz hafta Delhi-Frankfurt seferini gerçekleştiren uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. AI121 sefer sayılı uçuşta yer alan ve 1D numaralı koltukta seyahat eden yolcu, yemek servisi sırasında kendisine içerisinde et olan bir yemek ikram edilmesi üzerine çılgına döndü.

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Airport'un haberine göre olduğu belirtilen yolcu, kendisine ikram edilen yemeği görünce amirini yanına çağırarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Öfkeli yolcudan özür dileyerek durumu düzelmtek için giden kabin amiri, hızını alamadı ve yolcuya yalnış ikram götüren kabin memurunu tokatladı.

Kabin amiri, küfürler ederek kabin memuruna vurunca yaşananlara uçaktaki diğer yolcular müdahale etti. Öfkeli kabin amiri hakkında herhangi bir hukuki yaptırım uygulanıp uygulanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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Yolcuya yanlış servis yapılınca ortalık karıştı. Kabin amiri, kabin memurunu dövdü
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