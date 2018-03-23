YPG, DEAŞ benzeri terör örgütü

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3 Nisan'da düzenlenecek Türkiye
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liderleri zirvesi öncesinde Rusya ilk kez PYD
/YPG
hakkında "DEAŞ
modelinde terör örgütü" nitelemesinde bulundu. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Federal Haber Ajansı yayımladığı bir makalesinde YPG için "terör örgütü DEAŞ'ın pabucunu dama atacak terör eylemlerinde bulunuyor" ifadesinde bulundu. Rusya'nın Türkiye tarafından yürütülen "Zeytin Dalı" harekâtını destekleme gerekçelerini anlatan, Mikhail Bolşakov imzalı makalede, PYD/YPG'nin Suriye
'nin kuzeyinde yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı vurguluyor. Öte yandan Suriye'deki Ahrar eş Şam
grubu, üyelerinin aileleriyle birlikte Doğu Guta
'nın Harasta kasabasını boşaltmak üzere Şam rejimiyle anlaştıklarını duyurdu. Tahliye anlaşmasına Rusya'nın aracı olduğunu açıklandı.