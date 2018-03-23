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, benzeri terör örgütü

Giriş Tarihi: 23.3.2018
YPG, DEAŞ benzeri terör örgütü
İstanbul'da 3 Nisan'da düzenlenecek , , liderleri zirvesi öncesinde Rusya ilk kez / hakkında " modelinde terör örgütü" nitelemesinde bulundu. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Federal Haber Ajansı yayımladığı bir makalesinde YPG için "terör örgütü DEAŞ'ın pabucunu dama atacak terör eylemlerinde bulunuyor" ifadesinde bulundu. Rusya'nın Türkiye tarafından yürütülen "Zeytin Dalı" harekâtını destekleme gerekçelerini anlatan, Mikhail Bolşakov imzalı makalede, PYD/YPG'nin 'nin kuzeyinde yerel yönetimler oluşturmak yerine, Suriye halkına ait doğal kaynakları acımasızca sömürmeye çalıştığı vurguluyor. Öte yandan Suriye'deki Ahrar eş grubu, üyelerinin aileleriyle birlikte 'nın Harasta kasabasını boşaltmak üzere Şam rejimiyle anlaştıklarını duyurdu. Tahliye anlaşmasına Rusya'nın aracı olduğunu açıklandı.
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YPG, DEAŞ benzeri terör örgütü
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