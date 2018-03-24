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'da Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir'e Devlet verildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 15:52
Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı

'da Yeşiller Partisi Milletvekili 'e tarafından Devlet verildiği belirtildi.

Ermenistan'ın Berlin Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber ve fotoğrafta, elçilikte düzenlenen törenle Özdemir'e Devlet Nişanı takdim edildiği açıklandı. Törende ayrıca Alman Ermeni Cemiyeti'nden Raffi Kantian'a da Liyakat Nişanı verildiği ifade edildi.

Yeşiller Partisinin eski Eş Başkanı Özdemir, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak niteleyen karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Almanya Federal Mecliste kabul edilmesi için yoğun çaba sarf etmişti.

Ancak Alman hükümeti, mecliste kabul edilen karar tasarısının hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını açıklamıştı.

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Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı
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