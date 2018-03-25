Almanya'da camiye molotoflu saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Kassel kentinde bir camiye molotofkokteyli atıldı. Avrupa Türk Birliği'ne (ATB) bağlı Kassel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki Yunus Emre Camisi'ne gece 4.30 sularında düzenlenen saldırı sonucu camide maddi hasar oluştu.

SALDIRGANLARIN 4 KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Güvenlik kamerasından 4 kişi olduğu belirlenen kişilerce düzenlenen saldırıda, caminin bazı camları kırıldı, çerçeveleri kısmen yandı ve bina duvarlarında hasar oluştu. Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, emniyet yetkililerine teslim edilen görüntülerden dört kişi oldukları anlaşılan faillerin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti.

"BU TÜR SALDIRILARIN DEVAM ETMESİ ENDİŞELERİMİZİ ARTIRMAKTADIR."

Koç, "Bu tür saldırıların devam etmesi endişelerimizi artırmaktadır. Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokasyona gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DA 38'DEN FAZLA CAMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ

Almanya'da bu saldırı ile yılbaşından bu yana 38'den fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyen saldırılarla bu rakamın daha fazla olduğu belirtiliyor.