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İşte Avrupa’nın gerçek yüzü

Giriş Tarihi: 25.3.2018
İşte Avrupa’nın gerçek yüzü

Avrupa'da hafta içinde birçok ülkede farklı nedenlerden dolayı ler yapıldı. Halkın isteği aslında çok basitti. Sadece haklarını arıyorlardı. Gösterilerin bir diğer ortak noktası daha vardı. O da polis şiddeti. 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarını protesto edenlere, 'da ipotekli evlerin ihale süreçlerini eleştirenlere ve 'daki Katalan protestoculara karşı Fransız, Yunan ve İspanyol polisi hiç acımadı. Polisin müdahalesi sırasında çok sayıda kişi kanlar içinde kaldı. Başka ülkelerdeki benzer tablolar için "barışçıl gösterilere müdahale" diye ortalığı ayağa kaldıran Avrupa basını polis şiddetini neredeyse hiç görmedi. Öte yandan kendi iktidarlarına zarar hissettikleri anda her türlü baskıya başvuran Avrupa hükümetleri, Türk kurumlarına terör saldırısı üstüne saldırı yapan PKK/YPG'lileri ise sadece izlemekle yetiniyor.

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İşte Avrupa’nın gerçek yüzü
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