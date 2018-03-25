Suriye petrolüne el koyma üssü

Daha önce birçok kez ABD'yi Suriye
'de gizli askeri üsler kurmakla suçlayan Rusya'dan benzer yönde bir suçlama daha geldi. Rus Sputnik haber ajansına göre Suriye'nin doğal kaynaklar bakımından en zengin vilayeti olan Deyr ez Zor'da ABD, çok büyük bir askeri üs kurdu. Haberde söz konusu bölgenin çatısını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirildiği aktarıldı. PETROL SAVAŞLARI
Sputnik'e konuşan Suriye Demokratik Güçleri üyeleri de ABD'nin bir askeri üs kurmaya çalıştığını belirtti. Haberde Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da hatırlatıldı. Venediktov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin denetimindeki bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu belirtmişti. Suriye'nin doğusunda kalan Deyr ez Zor'da da ABD üsleri mevcuttu. Ancak Hekul Ömer'deki son üssün şimdiye kadarki en üst kapasitede ve çok büyük olduğu ileri sürüldü. ABD güçlerinin Deyr ez Zor ilinin güneydoğusunda yeni bir üs kurduğu duyumlarının ardından Suriye rejiminin de bölgeye büyük miktarda silah ve askeri ekipmanı gönderdiği bildirilmişti. Irak
sınırındaki Deyr ez Zor, Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Bölgede İran'ın desteği ile Esad rejimi, ABD önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki petrol rezervlerini ele geçirmeye çalışıyor.