Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İİT, Suudi Arabistan'a yönelik "balistik füze" saldırısını kınadı

İİT, 'a yönelik "" saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 'den 'ın başkenti Riyad'a düzenlenen "" saldırılarını kınadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:02
İİT, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısını kınadı

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "'deki Husilerin, 'ın sivil yerleşim alanlarına yönelik sürdürdüğü saldırıları, başta sivillerin güvenliği olmak üzere, ülke ve bölge istikrarını hedef aldıklarının açık bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin balistik füze saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, İİT'nin, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduğu, bu kapsamda ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için hükümetin atacağı tüm adımları desteklediği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün, Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İİT, Suudi Arabistan'a yönelik "balistik füze" saldırısını kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN