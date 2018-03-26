İİT, Suudi Arabistan'a yönelik "balistik füze" saldırısını kınadı

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sivil yerleşim alanlarına yönelik sürdürdüğü balistik füze saldırıları, başta sivillerin güvenliği olmak üzere, ülke ve bölge istikrarını hedef aldıklarının açık bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin balistik füze saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, İİT'nin, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduğu, bu kapsamda ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için hükümetin atacağı tüm adımları desteklediği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün, Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.