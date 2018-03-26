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'da çetesi yakalandı

Çetenin mali kurumlardan 1 milyar çaldığı iddia ediliyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 18:50
İspanya'da siber suç çetesi yakalandı

'da üyeleri Rus ve vatandaşlarından oluşan çetesinin yakalandığı bildirildi.

İspanyol polisi ve Europol yetkilileri, çetenin lideri olduğu ileri sürülen "Denis K." lakaplı Ukrayna vatandaşı ile Rus ve Ukraynalılardan oluşan diğer 3 kişinin, başkent Madrid'in 350 kilometre güneydoğusunda sahil kenti Alicante'de gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, çetenin, 5 yıl süresince dünya çapında mali kurumlardan 1 milyar çaldığı iddia ediliyor.

Çetenin, 100'den fazla kurumu hedef almak için kötü amaçlı yazılım kullandığı, bazen bir seferde 10 milyon avro çalmayı başardığı, neredeyse tüm Rus banklarını hedeflediği ve yaklaşık 50'sinin çetenin siber saldırılarında para kaybettiği belirtildi.

Yetkililer çete üyelerinin yasa dışı kazançlarını dijital para birimi bitcoine çevirdiğini ve İspanya'da mülk edinmek için kripto para kullandığını da açıkladı.

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İspanya'da siber suç çetesi yakalandı
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