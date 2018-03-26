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'dan 'ın kararına ilk yanıt geldi!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ların sınır dışı edilmesine cevı Devlet Başkanı Putin'in vereceğini söyledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 18:30
Rusya'dan Trump'ın kararına ilk yanıt geldi!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, D, Kanada ve AB ülkelerindeki Rus ların sınır dışı edilmesine cevap olarak son kararı Devlet Başkanı 'in vereceğini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleriyle ilgili kararı değerlendireceklerini söyledi.

Esas değerlendirmenin diplomatik kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, "Bundan sonra devlet başkanına öneride bulunulacak ve atılacak adımlarla ilgili öneriler açıklanacaktır. Son kararı Devlet Başkanı verecek." diye konuştu.

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Rusya'dan Trump'ın kararına ilk yanıt geldi!
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