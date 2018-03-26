Stiglitz: Çin ticaret gerilimine ABD'den daha çok dayanabilir

Nobel ödüllü ABD'li iktisatçı Joseph Stiglitz "iki ülke arasındaki ticaret gerginliği yoğunlaştığı takdirde Çin, ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldırma konusunda ABD'den daha iyi bir konuma ve daha fazla enstrümana sahip" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftalarda çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulamasının ardından Çin'e yaklaşık 60 milyar dolarlık ithalatını etkileyen gümrük vergisi uygulamasının açıklanmasının ardından iki ülke arasında olası bir "ticaret savaşı" gündemde yer aldı.

ÇİN TİCARET SAVAŞI'NDA OLASI ZARARLARA KARŞI EKONOMİSİNİ İYİ YÖNETEBİLİR

Stiglitz, Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin iç talep eksenli bir gelişme çizgisine girdiği ve etkilenebileceği alanlarda talebi artıracak hükümet projelerini kullanabileceği için (olası zararlar karşısında) ekonomisini yönetme yeteneğine daha fazla sahip olduğunu söyledi.

Çin'in ticaret politikalarını değiştirse bile, bunun makroekonominin bir sonucu olarak ortaya çıkan Washington'un ticaret açıkları konusundaki sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını ve ABD'nin diğer ülkelerle verdiği açıkların daha da artacağını vurgulayan Stiglitz, ABD hükümetinin düşük maliyetli ithalata çok bağımlı hale geldiği için yapabileceği eylemlerim çok kısıtlı olduğunu belirtti.

ÇİN'İN MÜDAHALESİ ABD'DE YAŞAM MALİYETİNİ ARTIRIR

Konuşmasında Stiglitz, "Örneğin, Çin'den gelen tekstil ve hazır giyim ürünlerine uygulanan tarifeler artarsa, ABD'de yaşam maliyeti artacaktır, FED bunun etkisi ile ekonomiyi yavaşlatacak ve işsizliğin armasına neden olabilecek bir faiz artışına gidecektir" dedi. Çin'in ılımlı, temkinli ancak kararlı ve cesur bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Stiglitz, "Çin uluslararası hukuk ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ABD ile olan ticaret gerilimlerini çözmek için çalışmalıdır" dedi.



Elinde bulundurduğu ABD hazine bonolarını satmanın Çin için rasyonel bir seçenek olmayacağını vurgulayan Stiglitz, bu davranışın ABD doları kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını ve ABD hazine bonosunun değerini düşüreceğini söyledi.