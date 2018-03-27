Avrupa ve ABD’den Rus diplomatlara sınır dışı

İngiltere'nin kendi toprakları içerisinde çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmasıyla başlayan diplomasi savaşı kızışıyor. İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından şimdi de Avrupa Birliği'nden (AB) 14 ülke ile ABD'den benzer yönde adımlar geldi.

JET MİSİLLEME

ABD, İngiltere ve AB'nin kararlarına destek vermek için ülkesinden 60 Rus diplomatı 1 hafta içerisinde sınır dışı edeceklerini açıkladı. Beyaz Saray'ın ayrıca ABD Donanma Üssü'ne yakınlığından dolayı Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu da kapatacağı kaydedildi. Rusya'dan da ABD'ye jet yanıt geldi. Moskova yönetimi de misilleme olarak 60 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. AB zirvesinin ardından ise birlik içerisinden 14 ülkenin Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan edeceği duyuruldu. Almanya ve Polonya, Rus diplomatların sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdi bile. Alınan karara göre Almanya 4, Ukrayna 13, Çekya 3, Polonya 4, Hollanda 2, İtalya 2 ve Letonya 1 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Kanada da İngiltere'ye destek için 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek.

KRİZİ BAŞLATAN CASUS

Rusya'nın İspanya'daki askeri ataşesiyken, yurt dışında görev yapan Rus casusların kimliklerini İngilizlere satan Sergey Skripal ve kızı 4 Mart'ta Londra'da şüpheli biçimde zehirlendi. Batı olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu.