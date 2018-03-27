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Avrupa ve ABD’den Rus diplomatlara sınır dışı

’de çifte ajanın zehirlenmesiyle başlayan kriz zirveye ulaştı. İngiltere’nin ardından 14 Avrupa Birliği ülkesi ile birlikte ABD ve da Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Moskova ise cevapta gecikmeyerek ülkesindeki 60 ABD’li diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Avrupa ve ABD’den Rus diplomatlara sınır dışı

'nin kendi toprakları içerisinde çifte ajan 'in zehirlenmesinde 'yı sorumlu tutmasıyla başlayan diplomasi savaşı kızışıyor. İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından şimdi de Avrupa Birliği'nden (AB) 14 ülke ile ABD'den benzer yönde adımlar geldi.

JET MİSİLLEME
ABD, İngiltere ve AB'nin kararlarına destek vermek için ülkesinden 60 Rus diplomatı 1 hafta içerisinde sınır dışı edeceklerini açıkladı. 'ın ayrıca ABD Donanma Üssü'ne yakınlığından dolayı Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu da kapatacağı kaydedildi. Rusya'dan da ABD'ye jet yanıt geldi. Moskova yönetimi de misilleme olarak 60 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu. AB zirvesinin ardından ise birlik içerisinden 14 ülkenin Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan edeceği duyuruldu. ve Polonya, Rus diplomatların sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdi bile. Alınan karara göre Almanya 4, Ukrayna 13, Çekya 3, Polonya 4, Hollanda 2, İtalya 2 ve Letonya 1 Rus diplomatı sınır dışı edecek. da İngiltere'ye destek için 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek.

KRİZİ BAŞLATAN CASUS
Rusya'nın İspanya'daki askeri ataşesiyken, yurt dışında görev yapan Rus casusların kimliklerini İngilizlere satan Sergey Skripal ve kızı 4 Mart'ta Londra'da şüpheli biçimde zehirlendi. Batı olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu.

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Avrupa ve ABD’den Rus diplomatlara sınır dışı
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