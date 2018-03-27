Casus krizi Avrupa'yı karıştırdı

İsviçre, Rus ajanının zehirlenmesine ilişkin İngiltere'de devam eden soruşturma sonuçlanıncaya kadar Rusya'ya karşı bir adım atmayacak İsviçre hükümeti, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili soruşturma tamamlana kadar Rusya'ya karşı herhangi bir adım atmama kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bazı NATO üyeleri ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmelerine İsviçre'nin de katılıp katılmayacağı yönündeki bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

ZEHİRLENME OLAYINI ŞİDDETLE KINADIKLARINI

Salisbury kentinde eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının şiddetle kınandığı açıklamada, her türlü kimyasal silahın kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere'de Rus ajanının zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlana kadar Rusya'ya karşı bir aksiyonda bulunulmayacağı kaydedildi.

Bazı AB ve NATO üyeleri, İngiltere'ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.