Deniz canavarı!

Washington Üniversitesi biyologlarından Ted Pietsch, bu garip görüntüdeki yaratığın yıllardır üzerinde çalıştığı bir fener balığı olduğunu anlayınca şaşırdığını söyledi. Kirsten ve Joachim Jakobsen tarafından çekilen görüntülerde büyük dişi bir "okyanus fener balığının" cüce erkek bir fener balığıyla çiftleşmesine ait olduğunu belirten Pietsch, "Kariyerim boyunca bu balık üzerinde çalıştım. Ancak şimdiye kadar çok az görüntülenebilmişti" yorumunu yapan Pietsch, okyanus derinliklerinde yaşayan fener balığının 160'tan fazla türünün tespit edildiğini ve bu nedenle bu balığın ne olduğunun ilk başta anlaşılamamasının normal olduğunu söyledi. En f azla 16 santimetre uzunluğunda olabilen okyanus fener balığının erkek ve dişilerinin büyüklüklerinde ise çok büyük fark bulunuyor. Deniz biyologları, dişi fener balıklarının erkeklere göre en az 60 kat büyük olduğunu ve en az 500 kat daha kilolu olduğunu belirtiyor. Erkek okyanus fener balıkları ise ortalama 6-10 mm büyüklünde oluyor.

BUGÜN NELER OLDU