PKK ve ırkçıların ortak hedefi : Camiler

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da özellikle bu yılın ocak ayı başından beri terör örgütü PKK/PYD yandaşları ve aşırı sağcılar camileri ortak hedef olarak seçti . Avrupa ülkelerinde bu yılın başından beri camiler yoğun saldırılara maruz kaldı. Almanya genelinde 1 Ocak'tan sonra bölücü örgüt yandaşları ve ırkçılar 31 camiye saldırı düzenledi. Hollanda'da bu yılın ilk çeyreğinde camilere yapılan 6 saldırının 4'ü ırkçıların, 2'si terör yandaşlarının izlerini taşıyor. Müslümanlar, camilere karşı artan saldırlar ve saldırganların bulunamamasından dolayı endişe duyuyor.

AVRUPA'NIN BİRÇOK KENTİNDE PKK/PYD YANDAŞLARI İLE IRKÇILAR CAMİLERİ HEDEF ALDI

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da özellikle bu yılın başından beri terör örgütü PKK/PYD yandaşları ve aşırı sağcılar camileri ortak hedef olarak seçti. Camilere taş ve boya torbaları atan, duvarları ırkçı veya terör örgütünün kullandığı bölücü içerikli yazı ve sembollerle kirleten saldırganlar birçok camiyi de molotofkokteyli ve diğer yanıcı maddelerle kundaklama girişiminde bulundu.

SALDIRILARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN CAN KAYBI YAŞANMADI

Almanya genelinde bu yılın geride kalan dönemünde 31 camiye saldırı düzenlendi. Saldırıların 10'unun ırkçı, 21'inin terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından gerçekleştirildiği sanılıyor.

2018 'DE SALDIRILAR İKİ KAT ARTTI

2017'nin birinci çeyreğinde camilere yönelik 15 saldırı yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayının bu yılın aynı döneminde iki kattan fazla arttığı görülüyor.Saldırganlar bulunmadığı için saldırının kimler tarafından yapıldığı ancak duvarlara yazılan mesajlar ve sembollerden anlaşılabiliyor.

Almanya'da bu yıl ilk saldırı 5 Ocak'ta Rheinland-Pfalz eyaletinde Jünkerath kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi'ne yapıldı. Aşırı sağcıların yaptığı tahmin edilen saldırıda, Jünkerat DİTİB Camisi'ne posta yoluyla içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildi.

ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPILAN BU SALDIRILAR IRKÇI SALDIRILARIN İZLERİNİ TAŞIYOR

Aşağı Saksonya eyaletinin Bad Essen kentinde 17 Ocak'ta taş atılarak DİTİB Sultan Murad Camisi'nin camlarının kırılması, 2 Şubat'ta Saksonya Anhalt eyaletinin Halle-Neustadt kentinde bir camiye uzaktan silahla ateş edilerek Suriyeli bir kişinin yaralanması, 10 Şubat'ta Bayyera eyaletinin Regensburg şehrinde cami yapımı için satın alınan arsanın çevresine 26 haçın dikilmesi, 23 Şubat'ta Thüringen eyaletinin Mühlhausen kentinde Araplara ait bir caminin kundaklanması da ırkçı saldırıların izlerini taşıyor.

Mart ayında da ırkçı saldırıların devam ettiği Almanya'da, 3 Mart'ta İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) bağlı Bremen ketindeki Fatih Camisi'nin dış cephesine İslam karşıtı yazılar yazıldı, 13 Mart'ta Bavyera eyaletinin Günzburg DİTİB Ulu Camisi'ne ırkçı içerikli mektup gönderildi, 18 Mart'ta Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gronau kentinde DİTİB Fatih Camisi'nin önüne domuz kafası bırakıldı, 25 Mart'ta Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herne kentindeki Wanne Eickel Hacı Bayram Camisi'nin dış duvarı ve Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentindeki bir caminin abdesthanesi ırkçı içerikli yazılar ve sembollerle kirletildi.

Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından terör örgütü yandaşları 21 Ocak gecesi Kassel'deki Sultan Alparslan Camisi'ni hedef aldı. Leipzig'de 22 Ocak gecesi DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Camisi'nin yanı sıra Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının hedefi oldu.

Frankfurt'ta Höchst ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi'ne 24 Ocak'ta sabaha karşı terör örgütü yandaşlarınca saldırılırken, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade-Bützfleth'deki Ulu Cami'ye 25 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda caminin ve gençlik lokalinin camları kırıldı. Duvarlara boyalarla sloganlar ve tehdit içerikli yazılar yazıldı.

Aachen'de 31 Ocak gecesi IGMG'ye bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin kapısının camları kırıldı, tabelası sökülmeye çalışıldı ve kağıtlar üzerine yazılan notlar camlara yapıştırıldı.

Aynı gece Viersen'deki IGMG'ye bağlı Yeni Camii de terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu. PKK/PYD yandaşları 2 Şubat'ta Berlin'deki Şehitlik Camisi'nin ve 7 Şubat'ta Köln'de DİTİB Merkez Camisi'nin duvarlarına terör örgütü lehine ışıkla yazılar ve figürler yansıtılırken, 4 Şubat'ta Hannover yakınlarındaki Halle kentinde DİTİB Camisi'nin duvarlarına Afrin ile ilgili teröristleri öven yazılar yazıldı.

Mainz kentinde 14 Şubat'ta Selimiye Camisi ve Eyüp Sultan Camisi ile 26 Şubat Friedberg'deki DİTİB Camisi PKK/PYD yandaşların hedefi oldu.

19 ŞUBAT'TA DA BERLİN'DE DİTİB'E AİT BİR ARAÇ YAKILDI

Şiddet boyutunu artıran terör örgütü yandaşları 9 Mart'ta Lauffen'deki Akşemsettin Camisi, 11 Mart'ta Berlin'de Koca Sinan Camisi ve Itzhoe'deki DİTİB Camisi'ne yönelik kundaklama girişiminde bulundu.

Ulm'de 19 Mart'ta IGMG Camisi'ne ve Kassel'de 25 Mart'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki Yunus Emre Camisi'ne molotofkokteyli atan terör örgütü yandaşları, 13 Mart'ta Köln Eyüp Sultan Camisi ve 25 Mart'ta Amberg Ulu Cami'iye de siyasi içerikli yazılar yazdı.

Almanya'da PKK/PYD yandaşları ile ırkçılar bu yılın ilk üç ayında camilerin yanı sıra Türklere ait çok sayıda kültür merkezi ve işletmelere de saldırılarda bulundu.

HOLLANDA

Hollanda'da bu yılın ilk çeyreğinde camilere yapılan 6 saldırının 4'ü ırkçı, 2'si terör yandaşlarının izlerini taşıyor.

Amsterdam'da aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, 18 Ocak'ta Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı astı.

Lahey kentinde inşası süren Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi'ne 3 Şubat gecesi kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda, camiye ait panoda bulunan Türk bayrağının üzerine gamalı haç çizilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler yazıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Drachten kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği İslam Merkezi Drachten Vakfına bağlı caminin 11 Şubat'ta kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.

Enschede kentinde ise 10 Mart'ta İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami arsasına 23 haç dikti.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları 22 Ocak'ta Rotterdam kentinde Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye gece saatlerinde saldırıda bulundu. Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütün sloganlarının yazıldığı belirtildi.

Terör örgütü mensupları 27 Ocak'ta da Lahey kentindeki Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğini hedef aldı. Yüzleri maskeli 4 kişi, derneğin ön ve yan cephesindeki camlara zarar verdi.

FRANSA

Fransa'da, terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Bordeaux'da IGMG'ye bağlı camiye 28 Ocak'ta saldırıda bulundu.

Caminin duvarlarına terör örgütü PYD/PKK'nin tehdit ve sloganları yazıldı.

&NBSP;İTALYA

İtalya'nın kuzeydoğu kesimindeki Padova kentinde 5 Mart gecesi 57 yaşındaki bir İtalyan, şehirdeki bir camiye kundaklama girişiminde bulundu.

Fail, gece 02.00 civarında üzerinde adının yazılı olduğu seçmen kağıdıyla caminin giriş kapısını tutuşturdu. Jandarma ekiplerinin ateşi fark etmesi üzerine yangın çok büyümeden söndürüldü. Failin kimliği tespit edildi, ancak polis, olayın "ırkçı veya dini sebeple gerçekleştirilmediğini, bir tartışmanın ardından verilen anormal bir tepki olduğunu" savundu.

MÜSLÜMANLAR ENDİŞELİ

Terör örgüt PYD/PKK yandaşları, özellikle Almanya'da camilere saldırılarla ilgili görüntüleri internette paylaşarak bu saldırıları üstlendi.

Birçok cami derneği yönetimi de saldırılar sırasında güvenlik kameralarında kayıt edilen görüntüleri emniyet birimleriyle paylaştı.

Güvenlik birimlerinin olaylara ilişkin soruşturma başlatmasına rağmen şimdiye kadar faillerin yakalanmaması dikkati çekti.

Müslümanlar, camilere karşı artan saldırlar ve saldırganların bulunamamasından dolayı endişe yaşıyor.

Özellikle Almanya'da politikacıların bu saldırıları görmezden gelmesi ve kınamaların gecikmesi Müslümanların yetkililere olan güvenini zedeliyor.