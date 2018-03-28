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Büyükelçiliği, 'nden ayrılma iddialarını yalanladı

Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de İngilizce yaptığı açıklamayla '' haberlerini yalanladı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:56
ABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladı

Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nden ayrılacakları iddialarını yalanladı.
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın () daha önce yaptığı açıklamayı, Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'daki resmi hesabından duyuran ABD Büyükelçiliği, "CENTCOM - ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" mesajını paylaştı.

BAZI SUUDİ ARABİSTAN SAVAŞ UÇAKLARININ DA ÜSSE İNİŞ YAPTIĞI GÖZLENDİ

Öte yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının yoğun biçimde iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan ve daha önce İncirlik Üssü'ne konuşlanan bazı Suudi Arabistan savaş uçaklarının da üsse iniş yaptığı gözlendi.

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ABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladı
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