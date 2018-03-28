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'nin yeni güvenlik hamlesi

Savunma alanında daha etkin rol oynamak için çeşitli adımlar atan Avrupa Birliği, ve İngiltere arasında gelişen krizin ardından duyduğu endişe sebebiyle 'askeri Schengen bölgesi' oluşturmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 16:35
AB'nin yeni güvenlik hamlesi

Savunma alanında daha etkin bir rol ve yapılanmayı hedef haline getiren Avrupa Birliği, son yıllarda 'nın endişe kaynağı olmaya başlamasının da etkisiyle 'askeri Schengen bölgesi' oluşturuyor. Askeri ekipman ve birliklerin bir ülkesinden diğerine geçişlerde çok sayıda bürokratik işleme tabi olması ve askeri hareketliği kolaylaştıracak altyapı eksikliği üzerine harekete geçen AB Komisyonu, kontrolsüz serbest dolaşıma olanak sağlayan Schengen sistemini askeri alana uyarlama amaçlı önerilerde bulundu.

ASKERİ HAREKETLİLİĞİ ARTIRMAYI PLANLIYORLAR

Üç ayaklı bir yaklaşıma dayanan uygulamada, askeri hareketliliği kısıtlayan fiziki, yasal ve prosedürle ilgili engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birlik içindeki askeri hareketliliğin kolaylaştırılması sayesinde krizlerin daha etkili şekilde önlenmesinin ve zorluklar karşısında daha hızlı hareket edilmesinin sağlanacağını söyledi.

'Askeri Schengen' fikrinin hayata geçirilebilmesi için ile AB arasında tam işbirliği gerekiyor. Öneriler hayata geçirildiğinde askeri birlik ve ekipmanlar, bir AB ülkesinden diğerine ya da sınır bölgelerine şu ankinden çok daha hızlı ulaşacak.

UYGULAMAYI NATO'DA DESTEKLİYOR

'Askeri Schengen' fikrinde Rusya'nın son yıllardaki askeri faaliyetleri ve tehdit olma potansiyelinin yükselmesi etkili oldu. Uygulama NATO'nun da talepleri arasında yer alıyor.

Komisyon tarafından açıklanan önerilerin hayata geçirilmesi için üç ayaklı bir yaklaşım izlenecek. Öncelikle AB ülkeleri askeri ihtiyaç ve gerekliler ile bunlara bağlı altyapı gereksinimlerini belirleyecek. Bunun ardından bu talepler doğrultusunda öncelikli altyapı projeleri listesi oluşturulacak. Son aşamada ise gümrük işlemleri ve bürokratik işlemler en aza indirilecek, yasal düzenlemeler uyumlu hale getirilecek.

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AB'nin yeni güvenlik hamlesi
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