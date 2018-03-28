Washington Times'tan ABD'ye Türkiye uyarısı... Hesap edilemez sonuçları olur

Türkiye ile ABD ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar, ABD'de haber ve yorumlara konu olmaya devam ediyor. Washington Times gazetesince yayımlanan ve "ABD-Türkiye ilişkilerindeki kriz"in irdelendiği makalede, ABD'nin, Türkiye ile ilişkisini mutlaka onarması gereğinin altı çizildi.

ABD eski Deniz Kuvvetleri Bakanı William Middendorf ve Dan Negrea imzalarını taşıyan makalede, "ABD'nin az sayıda müttefikinin, Türkiye'den daha önemli bir stratejik konumu var. Hiç birinin de ABD ile daha sorunlu bir ilişkisi yoktur. İki ülke, aralarındaki ittifakı onarmak için sağduyu, sabır ve azim gösterilmeli" denildi.





Türkiye'nin Teksas eyaleti kadar büyük, 80 milyon bir nüfusa sahip ve dünyada 17. sırada yer alan bir ekonomisi olduğuna dikkat çekildiği makalede, Türkiye'nin ordusunun da NATO'nun 2. büyük ordusu olup Almanya, Birleşik Kraliyet ve Fransa'nın toplamından daha fazla askeri personelinin bulunduğu vurgulandı.

HESAP EDİLEMEZ SONUÇLARI OLUR

"Rusya ve İran aynı zamanda Amerika'nın kararlı düşmanlarıdır. Bunların üstesinden gelmek için Amerika'nın, mükemmel bir müttefik olmazsa da yine bir müttefik olan Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye, Soğuk Savaşı sırasında NATO'nun güneydoğu kanadı idi, Kore Savaşı sırasında ABD yanında savaştı ve Afganistan savaşında yardım etmeye devam ediyor. Amerika, Türkiye ile ilişkiyi onarmalı ve Türkiye'yi NATO içinde tutmalı. Bunu yapmaya başaramamanın hesap edilemez sonuçlar olur."