Hayatındaki ilk bilete büyük ikramiye çıktı

Kanada
'da Charlie Lagarde adlı genç kızın 18'inci yaş doğum gününü kutlamak için kendisine aldığı piyango biletine büyük ikramiye
vurdu. Quebec eyaletinde yaşayan genç kız, şanslı bileti bir şişe şampanya ile birlikte 13 Mart'ta satın aldı. 1 milyon Kanada Doları (yaklaşık 3 milyon TL) kazanan Lagarde'a paranın teslimi konusunda seçenek de sunuldu. Buna göre, genç kıza parayı tek seferde ya da hayatı boyunca her hafta bin dolarlık ödemeler şeklinde alma hakkı tanındı. Bir finansal danışman ile görüşen Lagarde, haftalık 1000'er dolarlık ödemeyi tercih ederek, ikramiyenin vergisinden de kurtulmuş oldu. Hayatında aldığı ilk bilete ikramiye çıkan Charlie Lagarde, "Fotoğrafçılık okumak istiyorum. Hayallerimden biri National Geographic
için çalışmak" dedi.