Piton terlik yuttu

Avustralya
'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de akrabası ile yaşayan yaşlı bir adam, sabah uyandığında terliğinin tekini yerinde bulamadı. Giymeye alışık olduğu terliği akrabasıyla aramaya başlayan yaşlı adam cuma günü evin bir bölümündeki malzemeler arasında yatan halı desenli piton
yılanını fark etti. Yılanın midesindeki şişkinlikte oluşan şekli gören ikili terliğin "davetsiz misafir" tarafından yutulduğunu anladı. Yaşlı adam ve akrabası kayıp terliğin akıbetinin belli olmasının ardından profesyonel yılan yakalayıcısı Sally ve Norman Hill çiftini arayarak yardım istedi. Pitonu saklandığı yerden eşinin çıkardığını belirten Sally Hill, "Bir terlik veya buna benzer garip bir şey yiyen bir yılanla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi. Veterinere teslim edilen pitonun, terliği 48 saat içinde kusarak çıkartma ihtimaline karşı iki gün bekletildi ancak hareketlerinin zayıflaması üzerine karnındaki terlik, bir saat süren ameliyatın ardından alındı. Yılanın birkaç gün tutulduktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.