Son dakika gelişmesi: İsrail, Filistinlileri vurmak için keskin nişancı timi kurdu!

İsrail Savunma Güçleri (IDF) yerel basına verdiği demeçte, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşan kitlesel protestoların öncesinde anında ateş etmeye yetkili bir keskin nişancı görev gücü oluşturduğunu söyledi. Filistinlilere herhangi şekilde sınır çiti üzerinden geçişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Mitinglerin Cuma günü başlaması bekleniyor ve İsrail Savunma Güçleri (IDF) en kötü durumdan vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor.

Ynet haber bülteninin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Eisenkot, "Tüm askeri birliklerden, özellikle de özel kuvvetlerden çağrılan 100'den fazla keskin nişancıyı konuşlandırdık" dedi. "Eğer hayatlar tehlikede ise, ateş açma izni vardır." dedi.