Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Taliban tarafından vurulan Nobel Barış Ödüllü Malala yeniden ülkesinde

tarafından vurulan Nobel Barış Ödüllü Malala yeniden ülkesinde

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, 6 yıl önce tarafından vurulmasından sonra ilk kez ülkesi 'a geri döndü.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:36
Taliban tarafından vurulan Nobel Barış Ödüllü Malala yeniden ülkesinde

Bugün 20 yaşında olan Malala, 2012 yılında kızların okula gitmesi için kampanya yürüttüğü gerekçesiyle okuldan evine gitmek için bindiği bir otobüste maskeli ve silahlı bir tetikçi tarafından başından vuruldu. Malala, henüz 11 yaşında iken BBC Urduca Servisi'nde yayımlanmak üzere, rejimi altında yaşamı anlatan isimsiz yazılar yazmaya başladığı gerekçesiyle Taliban'ın hedefi olmuştu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLEİ ALINDI

televizyonu GEO TV, Malala'yı havalimanında ailesi ile birlikte gösteren görüntüleri yayınladı. Benazir Bhutto Uluslararası Havalimanı'nda çekilen görüntülerde, ziyaret nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülüyor.

Bir devlet yetkilisi, ziyaretin ayrıntılarının "hassasiyet gerekçesiyle" gizli tutulduğunu açıkladı. 4 gün sürmesi beklenen geziye, Malala'nın kendi ismiyle kurulan vakfın yetkililerinin de katıldığı açıklandı. Malala Yusufzay'ın Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile de görüşmesi bekleniyor.

Büyük Britanya'da yaşayan Malala, Twitter hesabından 23 Mart'ta ülkesine duyduğu özlemi dile getirerek, "Bugün evde her şeyden daha değerli olan anılar buldum, evin çatısında kriket oynamak, okulda ulusal marşımızı söylemek... Pakistan Günü kutlu olsun" yazdı.

Malala, 2014 yılında 17 yaşındayken Nobeş Barış Ödülü'nü alan en genç insan oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taliban tarafından vurulan Nobel Barış Ödüllü Malala yeniden ülkesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN