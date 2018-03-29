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'da lüğe destek veren 23 radyo kapatıldı

İletişim Komisyonu lüğü teşvik ettiği ve insanları dolandırdığı gerekçesiyle 23 radyoyu kapattı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 04:23 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 04:27
Uganda'da büyücülüğe destek veren 23 radyo kapatıldı

'da hükümetin, lüğü teşvik ettiği ve insanları dolandırdığı gerekçesiyle 23 radyo istasyonunun yayınına son verdiği bildirildi.

Uganda İletişim Komisyonu (UCC) Sözcüsü Pamela Ankunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 radyo kanalının içerikli reklam yapması ve elektronik sahtekarlığa yardım ve yataklık etmesi nedeniyle lisanslarının iptal edildiğini söyledi.

Ankunda, lisansları iptal edilen radyoların UCC tarafından belirlenen yayın standartlarına uymadığını belirterek, bu kanalların büyücülüğü destekleyen ve teşvik eden yayın anlayışından kaçındıkları takdirde yeniden lisanslarını alabileceğini ifade etti.

Öte yandan yerel bir gazeteye de açıklamalarda bulunan Ankunda, "Onlarca radyo kanalı büyücülüğü teşvik ediyor. İnsanlar bu radyolarda AİDS ve kanser gibi hastalıkları tedavi ettiklerini iddia ederek halkı dolandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

EN AZ 75 BİN ALBİNO BÜYÜCÜLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Büyücülüğün uzun yıllardır revaçta olduğu 'daki birçok ülkede, yalancı peygamberlerden geleneksel şifacılara, HIV ve diğer hastalıkları tedavi edebilecekleri iddiasıyla insanları kandıran binlerce büyücü bulunuyor.

Özellikle Tanzanya, Uganda, Kenya ve Gana'da büyücülerin genç yaştaki çocukların yanı sıra pigment eksikliği nedeniyle cilt hastalığına sahip olan albinoları öldürerek onların bazı uzuvlarını büyülerinde kullandığı iddia ediliyor.

Tanzanya'da 2000 yılından bu yana aralarında çocukların da olduğu en az 75 bin albinonun büyücüler tarafından öldürüldüğü, 62 binden fazla kişinin ise vücutlarındaki yaralanmalarla kaçmayı başarabildiği belirtiliyor.

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Uganda'da büyücülüğe destek veren 23 radyo kapatıldı
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