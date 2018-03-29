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Zaharova: Skripal’a erişime izin vermeyerek uluslararası normları ihlal ediyor

Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ’nın Rus diplomatların eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’ya konsolosluk erişimine izin vermeyerek uluslararası normları açık açık ihlal ettiğini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:54
Zaharova: Londra Skripal’a erişime izin vermeyerek uluslararası normları ihlal ediyor

Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rus temsilcilerin yaralı Rus vatandaşlarına erişimine engel olunduğunu görüyoruz. Böylelikle, İngiltere açık açık uluslararası normları özellikle 1968 tarihli iki taraflı konsolosluk anlaşmasını ihlal ediyor.

Bu belgenin 36. maddesi konsolosluk yetkilisinin kendi yetki bölgesinde kendi vatandaşı ile görüşmesini, ona tavsiyeler vermesini ve her türlü desteği sağlamasını ön görüyor. şuana kadar hiçbir kanıt sunmadı ve yaşananların bir resmini çizmedi. Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Rusya tarafının bu olayla hiçbir ilgisi yok ve Londra'dan bize gelen hiçbir resmi bilgi yok."

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Zaharova: Londra Skripal’a erişime izin vermeyerek uluslararası normları ihlal ediyor
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