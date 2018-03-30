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’de e idam cezası

'de 11 kişiyi ölüdüren sei katil 28 yıl süren soruşturma sonucunda yakalandı ve idam cezasına çarptırıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:58
Çin’de seri katile idam cezası

'de 11 kişiyi öldüren , idama mahkum edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, 1988'de işlenen ilk cinayetin ardından başlatılan ve 28 yıl süren soruşturma sonucunda DNA testiyle 2016'da yakayı ele veren 54 yaşındaki Gao, Gansu'daki Baiyin Orta Halk Mahkemesinde yargılandı.

Mahkemede, kendisine yöneltilen cinayet, tecavüz ve soygun suçlarını kabul eden Gao, idam cezasına çarptırıldı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou kenti ve Gansu eyaletinin Baiyin kentinde 14 yıl içinde 11 kişiyi öldüren Gao, temyize gitmeyeceğini belirtti.

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Çin’de seri katile idam cezası
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