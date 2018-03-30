Darbeci Sisi’ye oy vermeye gitmediler

Mısır
'da Müslüman Kardeşler
Teşkilatı (İhvan) başta olmak üzere, muhalif parti ve grupların tamamına yakınının boykot ettiği seçimler beklendiği gibi sonuçlandı. 2013'te ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk lideri olan Muhammed Mursi
'yi askeri darbe ile devirmesinden bu yana ülkeyi yöneten Abdülfettah Sisi seçimi kazandı. PARA VERDİLER
Mısır medyasına göre resmi sonuçları pazartesi günü açıklanması beklenen seçimi Sisi oyların yüzde 92'sini alarak kazandı. Yarın Partisi Genel Başkanı Musa Mustafa Musa'nın yüzde 3 oy aldığı bildirilirken kalan oylar ise diğer adaylar arasında paylaşıldı. Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı. Böylece seçime katılım oranı beklenildiği gibi sadece yüzde 38'de kaldı. Katılım oranı Sisi'ye olan güvenin de göstergesi oldu. Sisi yönetiminin tüm çabalarına rağmen ülkede büyük bir kesim sandığa gitmedi. Hatta birçok seçmene oy kullanması için para teklif edildiği ortaya çıkmıştı. Darbeci Sisi
, 2014'teki seçimde oyların yüzde 97'sini almış, katılım oranı yüzde 47 olmuştu.