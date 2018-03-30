Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması, Fransa'nın terör örgütleri arasında çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Fransa'da terör saldırısı düzenleyenleri Ankara'da ağırlasak Fransa ne düşünür. YPG/PKK Türkiye'de 40.000 kişiyi öldürdü. PKK bölgedeki durumu bilmesine rağmen dürüst davranmıyor. Fransa'nın arabuluculuk isteği kabul edilemez.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI:

Donald Trump daha önce bize Suriye'den çekilmek istediğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...