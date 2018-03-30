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Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:35
Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul kentine 162 kilometre uzaklıktaki in yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Papua Yeni Gine kıyalarında tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu. Merkez, uyarıyı daha sonra kaldırdı.

Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi evlerini kaybetmişti.

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Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem
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