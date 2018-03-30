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Rusya'dan nota

Rusya “Skripal olayı” nedeniyle Rus diplomatları sınırdışı eden ülkelerin diplomatlarını çağırdığını bildirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 14:10
Rusya'dan nota

Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin büyükelçileri çağrıldı. Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin büyükelçilerinin, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldıkları bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Skripal olayı" nedeniyle Rusya'ya yönelik hasmane adım atan ülkelerin büyükelçilerinin, bakanlığa çağrıldıkları belirtildi.

RUS TARAFI MÜTEKABİLİYET GEREĞİ HAREKET EDECEK

Büyükelçilere protesto notalarının verileceğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca Rus tarafının mütekabiliyet gereği atacağı adımlara ilişkin de bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ÇALIŞAN 58 PERSONEL 'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD'nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin "istenmeyen şahıs" ilan edildiklerine ve 5 Nisan'a kadar Rusya'yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Jon Huntsman'e iletildiği belirtilmişti.

, ABD, bazı AB üyeleri ve , eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'ın İngiltere'de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

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