Macron’u sözcüsü bizzat yalanladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren kolu YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli paravan yapının yetkililerini Elysee Sarayı
'nda ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron
'un, Suriye'ye asker göndereceğine dair iddialar bizzat Macron'un sözcüsü tarafından yalanlandı. Önceki gün SDG'nin sözde yetkililerini ağırlayan Macron, Suriye'deki bu militanlara Fransa'nın destek olacağı sözünü vermiş ve bunu da kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak SDG'lilerin sözlerini kaynak gösteren Fransız basını, Macron'un Suriye'ye asker göndereceğine ve SDG ile ortak hareket edeceğine dair makaleler yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın tepki gösterdiği bu açıklamalara Elysee Sarayı sözcüsünden yalanlama geldi. Fransız basınında çok sayıda haber çıktığını ve farklı bilgiler paylaşıldığını ifade eden Elysee kaynakları "Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek ve bu ülkede yeni bir operasyon düzenlemeyi planlamıyor. Biz DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun çizgisini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. KALIN'DAN ÜST DÜZEY GÖRÜŞME
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un Başdanışmanı Philippe Etienne ile görüştü. Kalın ile Etienne'nin görüşmesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden heyetle bir araya gelmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti. Kalın, Twitter'daki hesabından Macron'un, terör örgütü PYD/ PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesini eleştiren paylaşımda da bulunmuştu. Türkiye, Portekiz Parlamentosu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamasına da tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı
, Türkiye aleyhtarı dezenformasyon faaliyetlerine prim veren açıklamanın gerçeklikten uzak ithamlarla dolu olduğunu bildirdi.