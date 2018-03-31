Serengeti’de çita safari aracına atladı

Tanzanya'daki
Serengeti Milli Parkı
'nda safari turuna çıkan ABD
'li turist
Britton Hayes hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadı: Bir çita Hayes'in kullandığı araca atladı! Kaçamayan Hayes, tam arkasındaki çitayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Ancak tur rehberinin uyarılarıyla sessizce ve soğukkanlı bir şekilde beklemeye geçti. Bir süre aracın koltuklarını koklayan ve Hayes'e odaklanan çita ardından kimseye zarar vermeden ayrıldı. ABD'li turist olay anını "Kesinlikle hayatımda en çok korktuğum anlardı" sözleriyle anlattı.