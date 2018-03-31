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Serengeti’de çita safari aracına atladı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Serengeti’de çita safari aracına atladı
Tanzanya'daki Serengeti 'nda safari turuna çıkan 'li Britton Hayes hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadı: Bir çita Hayes'in kullandığı araca atladı! Kaçamayan Hayes, tam arkasındaki çitayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Ancak tur rehberinin uyarılarıyla sessizce ve soğukkanlı bir şekilde beklemeye geçti. Bir süre aracın koltuklarını koklayan ve Hayes'e odaklanan çita ardından kimseye zarar vermeden ayrıldı. ABD'li turist olay anını "Kesinlikle hayatımda en çok korktuğum anlardı" sözleriyle anlattı.
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Serengeti’de çita safari aracına atladı
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