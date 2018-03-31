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Son Dakika: 'dan 'a sert çıkış

"Muhtemelen 10-15 yıl içinde 'la savaşacağız" diyen Prens Selaman'a İran'dan çok sert yanıt geldi

Giriş Tarihi: 31.3.2018 16:25
Son Dakika: İran'dan Prens Selman'a sert çıkış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" diyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sert dille eleştirdi.

"HAYALİ GERÇEKLE KARIŞTIRAN..."

Sözcü Kasımi, "Hayali gerçekle karıştıran ve savaş hayalleri kuran bu deneyimsiz zıpçıktı, ya savaşın ne olduğunu bilmiyor ya da tarih okumadı veya maalesef akıllı birisine danışmadı" dedi.

Kasımi, Suudi Veliahtı'nın sarf ettiği sözler için 'küstahça ve anlamsız' nitelendirmesinde bulundu. ABD temasları kapsamında Wall Street Journal'a konuşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' ifadelerini kullanmıştı

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Son Dakika: İran'dan Prens Selman'a sert çıkış
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