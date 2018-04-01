Hawking’in cenaze töreninde sevgi seli

21 yaşında yakalandığı motornöron hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeyle geçiren, kendisi için hazırlanan özel bir yazılım yardımıyla düşüncelerini aktarabilen ünlü fizikçi Stephen Hawking 14 Mart'ta Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Hawking'in ailesi ve 500 davetli dün Cambridge'deki Great St Mary Kilisesi'nde özel bir cenaze töreni düzenledi. Törenin halka kapalı yapılmasına rağmen kilise dışında ünlü fizikçiye veda etmek için binlerce hayranı toplandı. Great St.Mary Kilisesi, Hawking'in 52 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bir konumda olduğu için seçildi. Naaşı krematoryumda yakılan Hawking'in küllerinin olduğu vazonun İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Westminister Kilisesi'nde yerçekimini tanımlayan fizikçi Isaac Newton ile evrimle ilgili çalışmalarıyla ünlü biyolog Charles Darwin'in mezarlarının yanına konulacağı açıklandı. Westminster Kilisesi'ndeki tören için henüz bir tarih açıklanmadı. Hawking'in 2002'de bir sempozyum sırasında kara delikler ve boyut değiştirmeyle ilgili teorisinin mezar taşına yazılması arzusunun da yerine getirileceği öğrenildi. Ateist olarak bilinen fizikçinin küllerinin bir kiliseye konulacak olması da gündem yarattı.

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