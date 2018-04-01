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Hawking’in cenaze töreninde sevgi seli

Fizikçi için 52 yıl öğretim üyeliği yaptığı Cambridge’deki bir kilisede 500 davetlinin katıldığı cenaze töreni yapıldı. Kilise dışında ise binlerce hayranı vardı

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Giriş Tarihi: 1.4.2018
Hawking’in cenaze töreninde sevgi seli

21 yaşında yakalandığı motornöron hastalığı nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyeyle geçiren, kendisi için hazırlanan özel bir yazılım yardımıyla düşüncelerini aktarabilen ünlü fizikçi 14 Mart'ta Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Hawking'in ailesi ve 500 davetli dün Cambridge'deki Great St Mary Kilisesi'nde özel bir cenaze töreni düzenledi. Törenin halka kapalı yapılmasına rağmen kilise dışında ünlü fizikçiye veda etmek için binlerce hayranı toplandı. Great St.Mary Kilisesi, Hawking'in 52 yıldır öğretim üyesi olduğu 'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bir konumda olduğu için seçildi. Naaşı krematoryumda yakılan Hawking'in küllerinin olduğu vazonun 'nin başkenti 'daki tarihi Westminister Kilisesi'nde yerçekimini tanımlayan fizikçi Isaac Newton ile evrimle ilgili çalışmalarıyla ünlü biyolog 'in mezarlarının yanına konulacağı açıklandı. Westminster Kilisesi'ndeki tören için henüz bir tarih açıklanmadı. Hawking'in 2002'de bir sempozyum sırasında kara delikler ve boyut değiştirmeyle ilgili teorisinin mezar taşına yazılması arzusunun da yerine getirileceği öğrenildi. Ateist olarak bilinen fizikçinin küllerinin bir kiliseye konulacak olması da gündem yarattı.

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Hawking’in cenaze töreninde sevgi seli
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