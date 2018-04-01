Kriz büyüyor! ABD bayrağını indirildi...

ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR

İngiltere'de zehirlenen çifte ajan Skripal ve kızının neden olduğu krizin ardından beklenen adım atıldı ve ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. 'İstenmeyen adam' ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de ülkelerine dönüyor.

Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington'dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York'a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.