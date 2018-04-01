Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kriz büyüyor! ABD bayrağını indirildi...

büyüyor! bayrağını indirildi...

Giriş Tarihi: 1.4.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 10:56
Kriz büyüyor! ABD bayrağını indirildi...

ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR

İngiltere'de zehirlenen çifte ajan Skripal ve kızının neden olduğu in ardından beklenen adım atıldı ve 'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. 'İstenmeyen adam' ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleri de ülkelerine dönüyor.

Diplomatların aileleri de dâhil olmak üzere bugün Washington'dan toplam 171 kişi ayrılacak. Rus diplomatları Washington'dan almak için 2 uçak gönderildi. Uçaklardan birinin dönüş yolunda New York'a uğrayıp oradan da 14 aile alacağı belirtiliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kriz büyüyor! ABD bayrağını indirildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN