Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

İsrail polisi eşliğindeki 246 fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "246 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde El-Megaribe Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." denildi.

MESCİD-İ AKSA'NIN HÜRMETİNİ İHLAL ETTİLER

Açıklamada ayrıca, polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlularında dolaşan fanatik Yahudilerin düzenledikleri Talmudik ayinlerle Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ettiği ifade edildi.

Yahudi inancına göre Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) kutlandığı bu günlerde fanatik Yahudiler sık sık "Tapınak Tepesi" olarak niteledikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

İsrailli fanatik Yahudiler, geçen hafta perşembe sabahı Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, sözde dini gerekçeleri öne sürürek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu yapılacağı için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir." ifadeleriyle Müslümanlardan, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmelerini istemişti.

MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK BASKINLARINDA ARTIŞ

İbrani takvimine göre "nisan ayı" başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı da kapsayan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Fanatik Yahudiler, çarşamba günü de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından söz konusu ihlallere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir." ifadelerine yer verilmişti.

275 FANATİK YAHUDİ İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDE

İsrail polisi eşliğinde dün sabah da 275 fanatik Yahudi Harem-i Şerif'e girmiş, kutsal mabedin hürmetini ihlal etmişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.