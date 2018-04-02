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’ya baskın

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Mescid-i Aksa’ya baskın
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, "275 fanatik Yahudi, polisi eşliğinde Fas Kapısı'ndan girerek 'ya baskın düzenledi" açıklamasında bulundu. Polis eşliğinde 'in avlularında dolaşan fanatik Yahudilerin, düzenledikleri Talmudik ayinlerle de Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ettikleri kaydedildi. Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın Er-Rahme Kapısı yakınlarında da aynı ayinleri düzenleyerek, Harem-i Şerif'in murabıtlarını provoke edici hareketlerde bulundu. Fanatiklerin Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, Müslümanların, 30 Mart Cuma sabahı Aksa'yı terk etmesi istenmişti. Geçen cuma düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Gazze sınırında İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin sayısı ise 17'ye çıktı.
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Mescid-i Aksa’ya baskın
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