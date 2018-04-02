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korkusuyla ’e sevkIyat

’nin ’e operasyon işaretlerinin artmasının ardından ordusu bölgeye zırhlı konvoyla 300 kadar asker gönderdi. Askerler, Sacu Çayı boyunda günlük devriyelere başladı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Türkiye korkusuyla Menbiç’e sevkIyat
, 'nin terörden temizlemek istediği Suriye'nin ilçesine olası bir operasyonuna karşı tedbirlerini artırıyor. ABD ordusu, bölgedeki güçlerini takviye etti. AA'nın Menbiç'teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesine askeri takviyeler yaptı. ABD, terör örgütü /PKK işgalindeki Menbiç'in batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti. ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile YPG/PKK arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayı ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı. Bölgeye konuşlanan ABD askerleri Menbiç ilçesine, ABD'nin Menbiç'in doğusundaki Sırrın bölgesinde bulunan Sebet üssünden geldi. Hâlihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

DEVRİYELER ARTTI
Takviye unsurları, Sacu Çayı boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor.

DEAŞ BAHANESİYLE İŞGAL ETTİLER
Halep iline bağlı Menbiç ilçesi Ağustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeden çekilerek kent merkezinin idaresinin bölge halkına verileceğini vaat etmişti.
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Türkiye korkusuyla Menbiç’e sevkIyat
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