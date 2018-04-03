Sniper katliamı

Dünyanın gözleri önünde Gazze
li sivillere keskin nişancılarla (sniper) gerçek mermi sıkan İsrail
'in, cuma günü Filistinlilerin düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gerçekleştirdiği katliamda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşfer el Kudra, 42'nci Toprak Günü
gösterilerinde karın bölgesinden yaralanan 29 yaşındaki Faris er Rakab'ın şehit olduğunu açıkladı. Şehit sayısının 18'e yükseldiğini kaydeden Kudra, gösterilerin başladığı ilk günden beri İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının ise bin 500'ü geçtiğini aktardı. Uluslararası camianın baskılarına ve kınama açıklamalarına rağmen İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, 18 Filistinli'nin şehit olmasıyla alakalı herhangi bir soruşturma açmayacaklarını söyledi ve sivillere ateş açan İsrailli keskin nişancıları övdü. Öte yandan dünya basınına yansıyan görüntülerde Filistinli bir gencin Gazze-İsrail sınırının aksi yönüne doğru koşarken sırtından vurulduğu ve bir diğer Filistinlinin namaz kıldığı esnada vurlduğu görüldü. Sırtından vurulan 18 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği haberi gelirken, sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi. FANATİKLER AKSA'YI BASTI
Öte yandan İsrail polisi eşliğindeki 246 fanatik Yahudi
, işgal altındaki Doğu Kudüs
'teki Mescid-i Aksa
'nın avlusuna girdi ve ayinler düzenleyerek mescidin hürmetini ihlal etti. 30 Mart ila 7 Nisan arasında Yahudilerin kutladığı Pesah bayramı dolasıyla, Müslümanların bölgeyi terk etmesi gerektiğini savunan fanatiklerin bu dönemde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri içeren saldırılarında artışlar gözlemleniyor. SALDIRILARI ELEŞTİREN SPİKERİ KOVDULAR
İsrail
askerlerinin Gazze sınırında 18 Filistinliyi şehit etmesine tepki gösteren İsrail ordu radyosu spikeri Kobi Meidan işten çıkarıldı. İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordu radyosunun spikeri Meidan, sosyal paylaşım sayfasında, Gazze sınırında Filistin Toprak Günü dolayısıyla düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinlilerin İsrail askerlerince şehit edilmesine tepki gösterdi EN SERT TEPKİ ERDOĞAN'DAN
İsrail'in
Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünya tepki gösterirken en sert ve en açık kınama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın İsrail'e 'terör devleti', İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yönelik ise 'terörist' ifadelerini kullanması İsrail'den ABD'ye, İngiltere'den Arap dünyasına kadar birçok coğrafyanın en önemli basın organlarında geniş yankı uyandırdı.